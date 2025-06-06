Экс-директор «Трактора» об уходе Фукале и Ткачева: «Это не последние потери, команду ждут потрясения. Если Гру и с новым составом выйдет в финал, я скажу, что он гений»
В минувшем сезоне челябинцы дошли до финала Кубка Гагарина, где уступили «Локомотиву» (1-4). В межсезонье команду покинули основной вратарь Зак Фукале (перешел в «Динамо» Минск) и форвард Владимир Ткачев (перешел в «Сибирь»).
«Жалко, что начинается с того, что из «Трактора» уходят хорошие игроки. Но это ожидаемо, Фукале и Ткачев — это не последние потери. Ушедших игроков будет тяжело кем-то заменить. На рынке сейчас нет хоккеистов такого уровня. Своих воспитанников, к сожалению, нет.
Думаю, что «Трактор» ждут потрясения. Такого уровня команды, которая была в прошлом году, уже не будет. Тяжело будет подготовить ее и собрать. Я уже говорил, что «Трактор» в этом году был обязан брать Кубок Гагарина, потому что это самый подходящий сезон.
Если Гру с новым составом сможет добиться такого же результата и снова выйдет в финал, то я скажу, что он гений. Желаю команде только удачи», – сказал Андрей Баландин.