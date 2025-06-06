Зарплата Ткачева в «Сибири» – 55 млн рублей в год. Форвард подписал контракт на 2 сезона (Артур Хайруллин)

Владимир Ткачев будет зарабатывать 55 млн рублей в год по контракту с «Сибирью».

Ранее «Трактор» объявил об уходе 31-летнего нападающего, отыгравшего за команду 4 сезона. Он был капитаном команды.

Как сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин, зарплата Ткачева составит 55 млн рублей в год. Напомним, форвард подписал 2-летний контракт с «Сибирью».

В прошлом сезоне игрок провел 67 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 25 (12+13) очков при полезности «минус 14». В Кубке Гагарина у него 21 игра за «Трактор » и 10 (3+7) очков при полезности «плюс 4».