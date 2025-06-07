«Лада» подписала контракт с Коттоном на год. У канадского защитника 50 очков за 69 матчей в чемпионате Словакии
«Лада» подписала контракт с Алексом Коттоном.
Соглашение с 24-летним канадским защитником рассчитано на год.
В прошлом сезоне Коттон играл за «Нитру» в Словакии. В его активе 39 (6+33) очков в 48 играх в регулярном чемпионате и 11 (5+6) баллов в 20 играх в плей-офф.
За полтора года в составе «Нитры» он стал чемпионом страны (2024) и серебряным призером (2025).
Защитник был выбран «Детройтом» в пятом раунде драфта-2020, но не играл в клубной системе, уехав в Европу в 2022 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
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