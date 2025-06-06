«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне
«Сочи» подписал контракт с Троем Джозефсом на один сезон.
Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
31-летний канадский форвард начинал прошлый сезон в «Ладе». На его счету 11 (3+8) очков в 29 матчах.
После обмена в «Металлург» Джозефс 13 (6+7) очков в 23 играх. Также он отметился голом в 4 играх Кубка Гагарина.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: пресс-служба КХЛ
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