«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне

«Сочи» подписал контракт с Троем Джозефсом на один сезон.

Об этом сообщает пресс-служба КХЛ .

31-летний канадский форвард начинал прошлый сезон в «Ладе». На его счету 11 (3+8) очков в 29 матчах.

После обмена в «Металлург » Джозефс 13 (6+7) очков в 23 играх. Также он отметился голом в 4 играх Кубка Гагарина.