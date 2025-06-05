«Авангард» заплатит 20 млн рублей «Ладе» в рамках обмена Башкирова. Омичи отдали за форварда 45 млн рублей в 2024-м («СЭ»)
«Авангард» заплатит 20 млн рублей «Ладе» в рамках обмена игроками.
Сегодня клубы заключили сделку с участием четырех хоккеистов.
Омичи отдали нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова, выменяв защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина. Тольяттинский клуб также должен был получить денежную компенсацию.
По информации «Спорт-Экспресса», ее размер составит 20 миллионов рублей.
В ноябре 2024 года «Авангард» получил Башкирова в результате обмена из «Металлурга». Сообщалось, что тогда клуб заплатил за нападающего 45 миллионов рублей.
В минувшем сезоне он провел 35 матчей за омичей и набрал 7 (5+2) очков.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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