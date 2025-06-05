«Авангард» заплатит 20 млн рублей «Ладе» в рамках обмена Башкирова. Омичи отдали за форварда 45 млн рублей в 2024-м («СЭ»)

«Авангард» заплатит 20 млн рублей «Ладе» в рамках обмена игроками.

Сегодня клубы заключили сделку с участием четырех хоккеистов.

Омичи отдали нападающих Илью Рейнгардта и Данила Башкирова, выменяв защитников Марселя Ибрагимова и Матвея Кривоножкина . Тольяттинский клуб также должен был получить денежную компенсацию.

По информации «Спорт-Экспресса», ее размер составит 20 миллионов рублей.

В ноябре 2024 года «Авангард » получил Башкирова в результате обмена из «Металлурга». Сообщалось , что тогда клуб заплатил за нападающего 45 миллионов рублей.

В минувшем сезоне он провел 35 матчей за омичей и набрал 7 (5+2) очков.

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