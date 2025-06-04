«Лада» подпишет двух канадцев – защитника Коттона и форварда Савчака. Оба выступали в Европе в минувшем сезоне («СЭ»)
«Лада» подпишет канадцев Алекса Коттона и Райли Савчака.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Оба игрока в минувшем сезоне выступали в Европе.
24-летний защитник Коттон играл за словацкую «Нитру», в составе которой стал вице-чемпионом страны (а в прошлом году – выиграл чемпионство). В сезоне-2024/25 он набрал 39 (6+33) очков в 48 играх в регулярном чемпионате и 11 (5+6) баллов в 20 играх в плей-офф.
26-летний Савчак выступал за «Коо-Коо» в финской лиге и отметился 32 (15+17) очками в 55 играх в регулярке. В 4 играх в плей-офф результативными действиями не отметился.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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