«Салават» попрощался с Уилсоном. Форвард набрал 39 очков в 49 матчах, перейдя из «Металлурга»

«Салават Юлаев» официально попрощался со Скоттом Уилсоном.

Форвард перешел в уфимский клуб по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Металлурга ».

В новой команде он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету Уилсона 16 (7+9) очков за 19 игр при полезности «0».

Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Салаватом » завершился 31 мая 2025 года.