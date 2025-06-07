«Салават» попрощался с Уилсоном. Форвард набрал 39 очков в 49 матчах, перейдя из «Металлурга»
«Салават Юлаев» официально попрощался со Скоттом Уилсоном.
Форвард перешел в уфимский клуб по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Металлурга».
В новой команде он набрал 23 (9+14) очка в 30 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету Уилсона 16 (7+9) очков за 19 игр при полезности «0».
Срок соглашения 33-летнего нападающего с «Салаватом» завершился 31 мая 2025 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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