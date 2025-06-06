«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с Курбан-байрамом: «Корбан гаете мөбарәк булсын!»
«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с праздником Курбан-байрам.
«Поздравляем с праздником Курбан-байрам! Желаем вам здоровья, успехов и семейного благополучия! Корбан гаете мөбарәк булсын (Да будет благословлен праздник жертвоприношения – Спортс)!» – говорится в телеграм-канале казанского клуба.
«Сердечно поздравляем всех верующих со священным Курбан-байрамом! Пусть праздник подарит всем здоровье, благополучие, вдохновит на добрые дела и достойные начинания. Ҡорбан байрам мөбәрәк булһын!», – говорится в телеграм-канале уфимского клуба.
Курбан-байрам – это праздник жертвоприношения по случаю окончания хаджа (паломничества мусульман к священным местам в Мекку).
Главный смысл торжества – напомнить верующим о преданности человека Богу и милосердии Аллаха.
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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Ак Барса»
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