  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Овечкин забил 9-й гол в ноябре – 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу – 11 шайб
7

Овечкин забил 9-й гол в ноябре – 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу – 11 шайб

Александр Овечкин забил 9-й гол в ноябре и приблизился к рекорду НХЛ.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).

На его счету стало 9 голов в ноябре. Это третий показатель в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40 лет и старше.

Лидирует Горди Хоу – 11 шайб в феврале 1969 года, второе место у Джонни Бьюсика – 10 голов за январь 1976-го.

Отметим, что «Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).

Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
рейтинги
logoНХЛ
logoАлександр Овечкин
Джонни Бьюсик
logoГорди Хоу
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу домашних матчей с голами – 348. Капитан «Вашингтона» сравнялся с Хоу
27 ноября, 08:30
Овечкин – 2-й в истории НХЛ по голам на первой минуте матчей регулярки НХЛ – 13. Он сравнялся с Мессье, лидирует Кросби – 15 шайб
21 ноября, 13:02
Овечкин с 3+1 в матче с «Монреалем» стал 1-й звездой дня в НХЛ. Также в тройку попали Маккиннон и Айкел с 2+1 у каждого
21 ноября, 07:45
Главные новости
Каменский о матчах России с Беларусью: «ФХР и КХЛ делают все, чтобы искать новых соперников, но ситуация остается прежней. Сейчас у нас просто нет других возможностей»
2 минуты назад
ФХР поздравила с Днем матери: «Мама жизнь подарила. Мир подарила мне и тебе ❤️»
17 минут назадФото
Лутфуллин о штабе СКА: «За ошибки не ругают. Скорее, объясняют и поправляют. Нет такого, чтобы сразу в запас посадили, с игры сняли или обругали, все в комфортном режиме»
42 минуты назад
Квартальнов о травме Шипачева: «Он уехал в госпиталь на обследование. Пока нет никакой информации»
сегодня, 10:18
«Динамо» подписало пробный контракт с Галимовым
сегодня, 09:59
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Айлендерс», «Чикаго» сыграет с «Анахаймом», «Каролина» примет «Калгари», «Даллас» против «Оттавы»
сегодня, 09:58
«Динамо» Минск выиграло 7 из 8 последних матчей – сегодня 4:1 с «Адмиралом». Команда Квартальнова идет 1-й на Западе
сегодня, 09:50
КХЛ. «Адмирал» уступил «Динамо» Минск, «Амур» проиграл «Сочи», «Ак Барс» против «Шанхая»
сегодня, 09:39
Торопченко был удален до конца матча с «Ютой» после столкновения коленом в колено с Кули
сегодня, 09:38Видео
Кирилл Сафронов: «Когда Ротенберг работал в СКА, за клубом было интересно наблюдать. Если он почувствует в себе силы возглавить «Динамо», это будет отличным вариантом»
сегодня, 08:46
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Сочи» Михайлов об 1:0 с «Амуром»: «Хорошая игра всей команды и нашего вратаря. Мы внесли коррективы по сравнению с прошлыми матчами, это дало результат»
31 минуту назад
Тамбиев об 1:4 от «Динамо» Минск: «Игра спецбригад, мелочи и нюансы – тут соперник выглядел получше. У меня к ребятам нет претензий. Они что могли, то исполнили»
55 минут назад
Андриевский о 0:1 от «Сочи»: «Весь 1-й период плохо играли, здесь все и кроется. Наверное, мы не достучались до ребят, что-то неправильно объяснили. Будем думать, что делать дальше»
сегодня, 10:13
«Сочи» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Амур» (1:0). Самсонов сделал шатаут, отразив 39 бросков, Кагарлицкий забил гол
сегодня, 09:20
Гендиректор «Шанхая» о недопуске фанатов в джерси «Дрэгонс» в Ледовый: «Какая-то странная ошибка и непонимание регламента. Позиция КХЛ была удивительна»
сегодня, 08:59
Шипачев получил травму в матче с «Адмиралом» после силового приема Шэна у борта
сегодня, 08:35Видео
«Трактор» подписал пробный контракт с Лозебниковым
сегодня, 08:16
Нелсон с 2+2 и 600-м очком в НХЛ, Гики и Хэйгл с дублями – звезды дня в лиге
сегодня, 07:45
19-летний Селебрини набрал 100 очков в НХЛ – за 96 матчей. Только 7 игроков во главе с Кросби были моложе на момент достижения этой отметки
сегодня, 07:30
Кузьменко без очков в 9 матчах подряд – 11 бросков и «минус 5» на отрезке. У форварда «Лос-Анджелеса» 3+4 в 22 играх в сезоне
сегодня, 06:58