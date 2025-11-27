Овечкин забил 9-й гол в ноябре – 3-й результат в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40+ лет. Лидирует Хоу – 11 шайб
Александр Овечкин забил 9-й гол в ноябре и приблизился к рекорду НХЛ.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (4:3).
На его счету стало 9 голов в ноябре. Это третий показатель в истории НХЛ за календарный месяц для игроков в 40 лет и старше.
Лидирует Горди Хоу – 11 шайб в феврале 1969 года, второе место у Джонни Бьюсика – 10 голов за январь 1976-го.
Отметим, что «Вашингтону» осталось сыграть два матча в этом месяце: с «Торонто» (28 ноября) и «Айлендерс» (30 ноября).
Овечкину вручили бронзовую клюшку с числом «900» и портрет на церемонии в честь 900 голов и 1500 игр в регулярках НХЛ
