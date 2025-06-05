«Салават» попрощался с Науменковым. Защитник провел 296 матчей за клуб
«Салават» попрощался с Михаилом Науменковым.
Соглашение 32-летнего защитника с уфимским клубом завершилось 31 мая 2025 года.
«Пять сезонов, бронзовая медаль и тысячи подаренных эмоций.
В прошедшем регулярном чемпионате защитник набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков забил один гол в 19 играх.
Всего в КХЛ за «Салават Юлаев» игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.
Клуб благодарит Михаила за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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