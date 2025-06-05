«Салават» попрощался с Науменковым. Защитник провел 296 матчей за клуб

«Салават» попрощался с Михаилом Науменковым.

Соглашение 32-летнего защитника с уфимским клубом завершилось 31 мая 2025 года.

«Пять сезонов, бронзовая медаль и тысячи подаренных эмоций.

В прошедшем регулярном чемпионате защитник набрал 23 (4+19) очка в 64 матчах. В плей-офф Науменков забил один гол в 19 играх.

Всего в КХЛ за «Салават Юлаев » игрок обороны провел пять сезонов, сыграл 296 матчей и набрал 95 (24+71) очков.

Клуб благодарит Михаила за игру и желает успехов в дальнейшей карьере», – сказано в сообщении пресс-службы «Салавата Юлаева».

Тренер «Салавата» Потапов о женах хоккеистов: «Один тренер просил перед плей-офф: «Отстаньте от мужей, они зарабатывают для вас». Девушки согласились, но ничего не получилось»