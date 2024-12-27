«Салават» выменял Скотта Уилсона у «Металлурга» на денежную компенсацию
«Салават» выменял Скотта Уилсона у «Металлурга» на денежную компенсацию.
В текущем сезоне 32-летний канадский нападающий сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) баллов.
В прошлом сезоне обладатель Кубка Стэнли-2017 в составе «Питтсбурга» выступал за «Витязь».
Всего в рамках КХЛ форвард провел 139 матчей (с учетом плей-офф), в которых отметился 78 (46+32) очками.
Его контракт действует до завершения сезона-2024/25.
Фото: сайт «Салавата Юлаева».
«Салават» заплатил «Металлургу» тысячу рублей в качестве компенсации за Уилсона («СЭ»)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Салавата Юлаева»
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