«Салават» выменял Скотта Уилсона у «Металлурга» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне 32-летний канадский нападающий сыграл 30 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, в которых набрал 7 (4+3) баллов.

В прошлом сезоне обладатель Кубка Стэнли-2017 в составе «Питтсбурга» выступал за «Витязь».

Всего в рамках КХЛ форвард провел 139 матчей (с учетом плей-офф), в которых отметился 78 (46+32) очками.

Его контракт действует до завершения сезона-2024/25.

Фото: сайт «Салавата Юлаева ».

«Салават» заплатил «Металлургу» тысячу рублей в качестве компенсации за Уилсона («СЭ»)