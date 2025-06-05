Тренер «Салавата» Потапов о женах хоккеистов: «Один тренер просил перед плей-офф: «Отстаньте от мужей, они зарабатывают для вас». Девушки согласились, но ничего не получилось»

Тренер «Салавата» Владимир Потапов поделился мнением о женах хоккеистов.

В рамках «ПНХ Шоу» защитник уфимцев Григорий Панин спросил о том, как жены и девушки влияют на игроков.

– Все это может влиять как в положительную сторону, так и в отрицательную. Если девушка помогает, то почему нет?

– А если девушка не помогает, а наоборот?

– Как-то один из тренеров перед плей-офф собирал отдельно жен и девушек игроков и проводил с ними собрания. Что у мужей серьезный месяц, что они зарабатывают для вас деньги. Отстаньте от них на месяц, потом я отдаю их вам на растерзание.

Жены согласились, но ничего не получилось. Первый раунд прошли, во втором закончилась история», – рассказал тренер «Салавата Юлаева » Владимир Потапов .

Козлов о Панине: «Был молодым, перспективным, но совершил ошибку – купил синюю Subaru и выпал из основы. Тольятти – город гонщиков, у всех «Лады» тюнингованные, водят там по-особенному»