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  • Карандин о Ларионове и Фетисове: «Для меня загадка, почему у них не хватает мудрости признать заслуги Тихонова. Лет 40 назад они выступали из каждого «огонька» и разрушали наш хоккей»
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Карандин о Ларионове и Фетисове: «Для меня загадка, почему у них не хватает мудрости признать заслуги Тихонова. Лет 40 назад они выступали из каждого «огонька» и разрушали наш хоккей»

Юрий Карандин недоволен тем, что Игорь Ларионов не вспоминает о Викторе Тихонове.

4 июня исполнилось 95 лет со дня рождения Тихонова – бывшего тренера ЦСКА и сборной СССР. Со сборной он выиграл 3 Олимпиады, 8 чемпионатов мира и Кубок Канады в 1981 году. 

Ларионов, тот же Вячеслав Фетисов – уже умудренные опытом люди, легенды. И для меня загадка, почему им не хватает мудрости оценить свой путь, убрать всю шелуху, осознать свои роли, в чем-то деструктивные, – и признать заслуги Тихонова

– Считаете, не хватает?

– Считаю, что постоянные байки про Боумэнов – это их защитная реакция перед страной, хоккей которой на сломе эпох переживал критические времена. Спрятаться за этими байками можно – но только на короткий срок, осознание рано или поздно придет.

Послушайте, накануне мы отмечали 95 лет со дня рождения Виктора Васильевича. И лучшие его воспитанники рассказывали в прессе о чем угодно, но только не о Тихонове.

Хочу поблагодарить Владимира Юрзинова, который в эти дни вспомнил Тихонова. А также Павла Буре, он хоть и мало работал с Виктором Васильевичем, но тем не менее дал замечательное интервью. Но где другие армейские легенды?

Почему 40 лет назад они выступали из каждого «огонька», сами того не понимая, разрушали отечественный хоккей, а сейчас набрали в рот воды? – сказал бывший арбитр, член Зала славы отечественного хоккея. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
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