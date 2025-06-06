Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»

Роман Ротенберг напомнил о своих достижениях в СКА и сборной России.

Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера петербургского клуба.

В публикации перечислены достижения Ротенберга в качестве менеджера и главного тренера СКА и «России 25».

Среди главных успехов на посту менеджера СКА и сборной России отмечены золото Олимпиады-2018, по два Кубка Гагарина и Кубка Континента.

Среди достижений в СКА Ротенберг выделил Кубок Континента, бронзовые медали чемпионата и выходы в финал Западной конференции.

В качестве главного тренера «России 25» специалист выиграл по 2 Кубка Первого канала и Кубка Победы, выиграв 20 из 25 матчей.

Изображение: t.me/rotenberg81