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Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»

Роман Ротенберг напомнил о своих достижениях в СКА и сборной России.

Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера петербургского клуба. 

В публикации перечислены достижения Ротенберга в качестве менеджера и главного тренера СКА и «России 25». 

Среди главных успехов на посту менеджера СКА и сборной России отмечены золото Олимпиады-2018, по два Кубка Гагарина и Кубка Континента. 

Среди достижений в СКА Ротенберг выделил Кубок Континента, бронзовые медали чемпионата и выходы в финал Западной конференции. 

В качестве главного тренера «России 25» специалист выиграл по 2 Кубка Первого канала и Кубка Победы, выиграв 20 из 25 матчей. 

Изображение: t.me/rotenberg81

Что теперь будет с Ротенбергом?38554 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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