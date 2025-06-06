Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»
Роман Ротенберг напомнил о своих достижениях в СКА и сборной России.
Ранее 44-летний специалист был отправлен в отставку с поста главного тренера петербургского клуба.
В публикации перечислены достижения Ротенберга в качестве менеджера и главного тренера СКА и «России 25».
Среди главных успехов на посту менеджера СКА и сборной России отмечены золото Олимпиады-2018, по два Кубка Гагарина и Кубка Континента.
Среди достижений в СКА Ротенберг выделил Кубок Континента, бронзовые медали чемпионата и выходы в финал Западной конференции.
В качестве главного тренера «России 25» специалист выиграл по 2 Кубка Первого канала и Кубка Победы, выиграв 20 из 25 матчей.
Изображение: t.me/rotenberg81
Что теперь будет с Ротенбергом?38554 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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