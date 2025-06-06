Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»

Депутат Виталий Милонов высказался о будущем Александра Овечкина в политике.

Ранее капитан «Вашингтона » встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

«В Госдуму люди попадают не потому, что они известные, а потому, что они готовы быть депутатами. И работа депутата гораздо более сложная, чем кажется. Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены.

Здесь находятся люди, которые готовы заниматься законодательством, работать с избирателями. Нельзя сказать, что любой спортсмен после завершения карьеры может попасть в Госдуму.

А о планах нужно спрашивать в первую очередь у самого Овечкина », – сказал депутат Государственной думы Виталий Милонов .