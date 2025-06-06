Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»
Депутат Виталий Милонов высказался о будущем Александра Овечкина в политике.
Ранее капитан «Вашингтона» встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.
«В Госдуму люди попадают не потому, что они известные, а потому, что они готовы быть депутатами. И работа депутата гораздо более сложная, чем кажется. Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены.
Здесь находятся люди, которые готовы заниматься законодательством, работать с избирателями. Нельзя сказать, что любой спортсмен после завершения карьеры может попасть в Госдуму.
А о планах нужно спрашивать в первую очередь у самого Овечкина», – сказал депутат Государственной думы Виталий Милонов.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
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