Фетисов об Овечкине: «Если бы он не захотел, не пошел бы в Совфед. Он и с президентом встретится, думаю. У Александра очень важное значение для имиджа России»

Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин встретится с Владимиром Путиным.

Вчера хоккеист встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Также о планах встретиться с Овечкиным заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Если бы Овечкин не захотел, то не пошел бы в Совет Федерации. Ему интересно – как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время встретится.

Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России.

Это не просто какие-то фанатские симпатии – все серьезно. Он настоящий посол доброй воли и всего, что связано с дискриминацией спортивных принципов», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.