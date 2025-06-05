Фетисов об Овечкине: «Если бы он не захотел, не пошел бы в Совфед. Он и с президентом встретится, думаю. У Александра очень важное значение для имиджа России»
Вячеслав Фетисов считает, что Александр Овечкин встретится с Владимиром Путиным.
Вчера хоккеист встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда. Также о планах встретиться с Овечкиным заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Если бы Овечкин не захотел, то не пошел бы в Совет Федерации. Ему интересно – как и руководству страны. Думаю, он и с президентом в ближайшее время встретится.
Матвиенко его тепло встретила, она и сама спортсменка. У Овечкина сегодня очень важное значение для имиджа России.
Это не просто какие-то фанатские симпатии – все серьезно. Он настоящий посол доброй воли и всего, что связано с дискриминацией спортивных принципов», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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