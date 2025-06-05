Сенатор Абрамов об Овечкине: «Уже планируем, что команда Совфеда и прославленный хоккеист вместе выйдут на одну площадку»

Хоккейная команда Совета Федерации может сыграть с Александром Овечкиным.

Об этом сообщил сенатор Иван Абрамов.

Вчера хоккеист «Вашингтона » встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

«Хоккей объединяет! В Совете Федерации встретились с Александром Овечкиным . Знаменитый недосягаемый рекордсмен через год завершает свой контракт в НХЛ , намерен вернуться в Россию и готов в дальнейшем поделиться своим опытом.

Уже планируем, что хоккейная команда «Сенат» Совета Федерации и наш прославленный хоккеист вместе выйдут на одну хоккейную площадку», – написал сенатор Иван Абрамов.