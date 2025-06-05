Сенатор Абрамов об Овечкине: «Уже планируем, что команда Совфеда и прославленный хоккеист вместе выйдут на одну площадку»
Хоккейная команда Совета Федерации может сыграть с Александром Овечкиным.
Об этом сообщил сенатор Иван Абрамов.
Вчера хоккеист «Вашингтона» встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.
«Хоккей объединяет! В Совете Федерации встретились с Александром Овечкиным. Знаменитый недосягаемый рекордсмен через год завершает свой контракт в НХЛ, намерен вернуться в Россию и готов в дальнейшем поделиться своим опытом.
Уже планируем, что хоккейная команда «Сенат» Совета Федерации и наш прославленный хоккеист вместе выйдут на одну хоккейную площадку», – написал сенатор Иван Абрамов.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Ивана Абрамова
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