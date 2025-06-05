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Роднина об Овечкине в политике: «Препятствий не вижу, но он должен сам решить. Возможно, он захочет посвятить время семейной жизни или стать спортивным функционером»

Ирина Роднина высказалась о будущем Александра Овечкина в политике.

Вчера хоккеист встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в здании Совфеда.

Контракт Александра Овечкина и «Вашингтона» рассчитан до завершения следующего сезона.

«Это надо у него спрашивать, хочет ли он идти в политику. За него решать не надо. Препятствий я не вижу, но он должен сам решить.

Возможно, он захочет посвятить время семейной жизни или стать спортивным функционером», – сказала депутат Государственной Думы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.  

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
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