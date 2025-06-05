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  • Русские хоккеисты не удивлены решением МОК по ОИ-2026, но сохраняют надежду. Один из них заявил о «скрытой поддержке» от игроков НХЛ, отмечавших Россию как исторического соперника
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Русские хоккеисты не удивлены решением МОК по ОИ-2026, но сохраняют надежду. Один из них заявил о «скрытой поддержке» от игроков НХЛ, отмечавших Россию как исторического соперника

Русские хоккеисты сохраняют надежду на участие в Олимпиаде.

Об этом сообщает The Athletic.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды: «Рекомендация от марта 2023-го остается в силе – нейтральные спортсмены не могут считаться командой».

Русские игроки НХЛ и КХЛ, которые говорили с The Athletic, заявили, что не удивлены тем, что рекомендации остаются в силе, но сохраняют надежду на то, что решение может быть найдено.

Один игрок, говоривший на условиях анонимности, поскольку Федерация хоккея России не одобрила его комментарии, сказал, что он получил «скрытую поддержку» от нероссийских игроков НХЛ, отмечавших статус России как исторического соперника многих стран, в частности, Канады, США и Чехии.

«Мы русские. Если играть, то под российским флагом и названием Россия. Как другие страны». Хоккеист анонимно высказался об ОИ-2026

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
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