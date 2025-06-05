НХЛ не ожидает участия России на Олимпиаде-2026. Об этом заявил заместитель комиссара Дэйли

Билл Дэйли заявил, что не ожидает участия России на Олимпиаде-2026.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.

«На данный момент я не ожидаю, что что-то изменится. МОК и ИИХФ сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать на Олимпиаде . Сейчас мы не ожидаем участия России», – сказал Билл Дэйли , заместитель комиссионера НХЛ .

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Сборные России и Беларуси с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.