НХЛ не ожидает участия России на Олимпиаде-2026. Об этом заявил заместитель комиссара Дэйли
Билл Дэйли заявил, что не ожидает участия России на Олимпиаде-2026.
Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал недопуск команды.
«На данный момент я не ожидаю, что что-то изменится. МОК и ИИХФ сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать на Олимпиаде. Сейчас мы не ожидаем участия России», – сказал Билл Дэйли, заместитель комиссионера НХЛ.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.
Сборные России и Беларуси с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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