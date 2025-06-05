Юрзинов о Викторе Тихонове: «Сыч после одного из собраний сказал: «Виктор, я после твоих слов готов взять гранату и кинуться под танк»

Владимир Юрзинов рассказал о том, как Виктор Тихонов мотивировал хоккеистов.

4 июня бывшему тренеру ЦСКА и сборной СССР исполнилось бы 95 лет. Во главе сборной он трижды выиграл Олимпиаду, 8 раз – чемпионат мира, а также Кубок Канады в 1981 году.

«Со сборной СССР мы ходили в театры. Из актеров к нам приезжал в том числе Владимир Высоцкий, Евгений Леонов с нами ездил в Чехословакию. Это было незабываемо. У Тихонова был огромный интерес к жизни, ко всему.

Он приглашал мастеров по карате, мы летом командой занимались им для развития. Уникальный человек. Валентин Сыч (начальник управления спортивных игр и зимних видов спорта Спорткомитета СССР и позже заместитель председателя комитета – Спортс’‘) после одного из собраний, которые Тихонов проводил, так и сказал: «Виктор, я после твоих слов готов взять гранату и кинуться под танк». Как он поднимал ребят, до сих помню.

Виктор – необычный человек, у него совершенно другого плана характер. В его глазах я видел откровенность, а то, что он думал о человеке, то он и говорил, не юлил.

Помню его работоспособность, стремление к совершенству, эти тихоновские городки. Он свое изобретал, приглашал тренеров по другим видам. У него не было предела совершенству», – сказал заслуженный тренер СССР Владимир Юрзинов.