«Мы русские. Если играть, то под российским флагом и названием Россия. Как другие страны». Хоккеист анонимно высказался об ОИ-2026

Русский хоккеист анонимно высказался об игре в нейтральном статусе.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на хоккейный турнир ОИ-2026 без сборной России. Международный олимпийский комитет (МОК ) поддержал недопуск команды.

Сборные России и Беларуси с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.

На Олимпиаде-2018 хоккейная команда выступала под олимпийским флагом как Олимпийские спортсмены из России. На летних Играх-2020 и зимних-Играх 2022 россияне выступали под названием и флагом Олимпийского комитета России.

На Олимпийских играх-2024 российским и белорусским спортсменам было разрешено участвовать в индивидуальном зачете в нейтральном статусе.

Несколько россиян, играющих в НХЛ и КХЛ , в анонимном интервью The Athletic заявили, что не хотели бы участвовать в Олимпиаде-2026 под этими измененными названиями.

Отмечается, что они дали комментарий на условиях анонимности, поскольку ФХР не одобрила их заявления.

«Мы русские. Если мы будем играть, то под российским флагом и названием Россия. Как другие страны», – сказал один из игроков.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

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