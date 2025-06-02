«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора

«Салават Юлаев» подписал контракт с Ильей Федотовым.

Уфимский клуб ранее выменял 22-летнего нападающего у «Сочи».

«Салават Юлаев» подписал соглашение с хоккеистом на два года.

По информации «Спорт-Экспресса», зарплата игрока в следующем сезоне составит 9 миллионов рублей в год, в сезоне-2026/27 – 10 миллионов рублей в год.

В прошлом сезоне Илья Федотов набрал 10 (4+6) очков в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.