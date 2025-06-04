Козлов про тюнинг: «Тольятти – город автомобилистов, там все гонщики. Машины натюнингованные, блестят. Я учился «бублики» заносом делать, «Восьмерку» расточил, потом BMW в Америке»

Виктор Козлов рассказал, как тюнинговал свои машины.

Защитник «Салавата» Григорий Панин пропросил тренера рассказать о своей любви к автомобилям.

– Расскажите про тюнинг. Насколько вы любили покупать автомобили и тюнинговать их?

– Это было до определенного возраста. Ты же в Тольятти вырос, да? Там же город автомобилистов, все гонщики, все спортсмены. Машины все – «Лада» из местного автопрома, но они все натюнингованные, красивые, блестят. Водят там тоже по-особенному.

У меня было расточено все, коробка передач уже через три месяца начала вылетать, потому что агрегаты же не приспособлены для объема.

– Может, кто-то сцепление просто поджигал?

– Нет, сцепление у отца поджигал.

– А на своей нет?

– Я учился зимой «бублики» заносом делать, на передний привод, там же тоже надо разогнаться, ручник, потом занос, закрутилось.

В Тольятти – все гонщики, улицы широкие. Вот «Восьмерку» расточил, потом в Америке BMW тоже расточил. Но слишком шумная была, не понравилось.

– BMW или «Восьмерка»?

– И то, и то, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева » Виктор Козлов .