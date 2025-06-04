  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козлов про тюнинг: «Тольятти – город автомобилистов, там все гонщики. Машины натюнингованные, блестят. Я учился «бублики» заносом делать, «Восьмерку» расточил, потом BMW в Америке»
9

Козлов про тюнинг: «Тольятти – город автомобилистов, там все гонщики. Машины натюнингованные, блестят. Я учился «бублики» заносом делать, «Восьмерку» расточил, потом BMW в Америке»

Виктор Козлов рассказал, как тюнинговал свои машины.

Защитник «Салавата» Григорий Панин пропросил тренера рассказать о своей любви к автомобилям.

– Расскажите про тюнинг. Насколько вы любили покупать автомобили и тюнинговать их?

– Это было до определенного возраста. Ты же в Тольятти вырос, да? Там же город автомобилистов, все гонщики, все спортсмены. Машины все – «Лада» из местного автопрома, но они все натюнингованные, красивые, блестят. Водят там тоже по-особенному.

У меня было расточено все, коробка передач уже через три месяца начала вылетать, потому что агрегаты же не приспособлены для объема.

– Может, кто-то сцепление просто поджигал?

Нет, сцепление у отца поджигал.

– А на своей нет?

– Я учился зимой «бублики» заносом делать, на передний привод, там же тоже надо разогнаться, ручник, потом занос, закрутилось.

В Тольятти – все гонщики, улицы широкие. Вот «Восьмерку» расточил, потом в Америке BMW тоже расточил. Но слишком шумная была, не понравилось.

– BMW или «Восьмерка»?

– И то, и то, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

Что теперь будет с Ротенбергом?35342 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: группа «Салавата Юлаева» во «Вконтакте»
logoСалават Юлаев
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoГригорий Панин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко завершил карьеру в 33 года
12 июня, 21:39
«Салават» подписал двухлетний контракт с Ильей Федотовым. Форвард получит 19 млн рублей за срок договора
32 июня, 10:15
«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
132 июня, 08:22
Главные новости
Ларионов о сыне в СКА: «Открытый вопрос. У нас нехватка умных центральных нападающих, будем рассматривать его позицию. Ему поступило несколько предложений»
1324 минуты назад
«Сочи» подписал контракт с Джозефсом на год. Форвард играл за «Металлург» и «Ладу» в прошлом сезоне
35 минут назад
Ротенберг выложил пост с достижениями на посту менеджера и тренера СКА и сборных: «Спасибо каждому за эти 14 сезонов. 1400 игр. Все только начинается»
5856 минут назад
Игорь Ларионов: «Дружу с Семаком и Тимощуком, в «Зените» они делают феноменальную работу. Схожу на матч с удовольствием, хочу увидеть скоростной футбол»
17сегодня, 10:56
«Авангард» подписал контракт с Блэкером на 2 года. У защитника 3+15 и «плюс 11» в 51 матче регулярки за «Автомобилист»
9сегодня, 10:36
Ларионов о Ротенберге: «Не вижу смысла общаться с ним о штабе, у каждого тренера свое видение. Мы играли против СКА, знаю игроков»
15сегодня, 10:27
«Трактор» подписал контракт с Гроссом на год. У защитника 40 очков в 66 матчах регулярки за минское «Динамо»
6сегодня, 10:05
Ларионов о назначении в СКА: «НХЛ была следующим шагом после «Торпедо», но понял, что нужно отдавать время нашим ребятам. Принять предложение сразу было непросто»
50сегодня, 09:55
Милонов об Овечкине в Госдуме: «Это не просто место, где могут находиться бывшие спортсмены. Работа депутата гораздо сложнее, чем кажется»
48сегодня, 09:43
Игорь Ларионов: «Быть тренером СКА очень необычно. Горжусь возможностью попасть в большой клуб с амбициями»
21сегодня, 09:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» подписал контракт с Моисеевым на 2 года. У форварда 9 очков в 54 матчах за «Металлург»
10 минут назад
Депутат Журова о Ларионове: «В СКА столкнется с большими ожиданиями после неудачного сезона. Он большой профессионал, принесет клубу пользу»
3сегодня, 10:45
Вайсфельд о Гришине в «Нефтехимике»: «Для клубов с низким бюджетом его стиль проблематичен. Все зависит от того, будут ли с ним согласовывать трансферы»
сегодня, 10:19
«Адмирал» подписал контракт с Шаровым на 2 года. Форвард играл за «Трактор» и «Куньлунь» в прошлом сезоне
1сегодня, 09:33
Генменеджер «Сибири» о селекции: «Ткачев не нуждается в представлении, он лидер. Калиниченко дадим возможность раскрыться, Чуркин опытный разносторонний защитник»
сегодня, 09:14
Макдэвид опубликовал видео с треком Скриптонита «Не расслабляйся» перед 1-м матчем «Эдмонтона» и «Флориды» в финале Кубка Стэнли
7сегодня, 08:27
«Ак Барс» и «Салават» поздравили мусульман с Курбан-байрамом: «Корбан гаете мөбарәк булсын!»
3сегодня, 06:25
ЦСКА предложил Джереми Руа 45 млн рублей за сезон (Metaratings)
1сегодня, 05:58
Барбер перешел в немецкий «Ингольштадт». Форвард набрал 64 очка в 102 матчах в КХЛ за «Барыс», «Ак Барс» и «Нефтехимик»
1сегодня, 05:22
«Динамо» может подписать канадского форварда Броссо, выступавшего за «Куньлунь» и «Амур» (Артур Хайруллин)
3сегодня, 04:55