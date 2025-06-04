Козлов о Панине: «Был молодым, перспективным, но совершил ошибку – купил синюю Subaru и выпал из основы. Тольятти – город гонщиков, у всех «Лады» тюнингованные, водят там по-особенному»

Виктор Козлов рассказал о том, как Григорий Панин купил синюю Subaru.

«Парень играл, выходил за основу и все нормально. Перспективный молодой. Но совершил ошибку – машину купил. Воробьев к нему подходит и говорит: «Ты не о хоккее думаешь».

И все, Панина вывели из основы. А ему ведь говорили, чтобы он не парковался у арены, ведь тренер же увидит. Но это же была тюнингованная синяя Subaru, надо было красиво подъехать.

Тольятти – город автомобилистов, гонщиков, все спортсмены. Машина у всех – «Лада» и у всех тюнингованные, красивые, блестят. Водят там тоже по-особенному.

У меня коробка передач уже через три месяца начала вылетать, потому что агрегат не приспособлен к такому объему работы.

Поджигал ли сцепление? Только на авто отца, я учился делать занос, на переднем приводе надо разогнаться, потянуть ручник и... занос, закрутилось. В Тольятти – все гонщики, там «Восьмерку» расточил, а потом в США BMW расточил», – сказал главный тренер «Салавата » Виктор Козлов для «ПНХ Шоу».