«Автомобилист» заплатит 165 млн рублей Горбунову за 3 года по контракту («СЭ»)

Роман Горбунов заработает 165 млн рублей в «Автомобилисте» за три года.

Сегодня 28-летний форвард подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на три сезона.

По информации «Спорт-Экспресса», Горбунов получит около 55 миллионов рублей за каждый год соглашения.

В минувшем сезоне нападающий провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 32 (14+18) очка при полезности «плюс 5».

В Кубке Гагарина на его счету 9 (4+5) результативных действий за 11 игр при полезности «плюс 3».

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