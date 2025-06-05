«Автомобилист» заплатит 165 млн рублей Горбунову за 3 года по контракту («СЭ»)
Роман Горбунов заработает 165 млн рублей в «Автомобилисте» за три года.
Сегодня 28-летний форвард подписал контракт с клубом из Екатеринбурга на три сезона.
По информации «Спорт-Экспресса», Горбунов получит около 55 миллионов рублей за каждый год соглашения.
В минувшем сезоне нападающий провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 32 (14+18) очка при полезности «плюс 5».
В Кубке Гагарина на его счету 9 (4+5) результативных действий за 11 игр при полезности «плюс 3».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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