«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год

«Автомобилист» заключил контракт с 22-летним нападающим Егором Черниковым.

Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.

Егор Черников дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2024/25 в составе «Лады».

Он сыграл в 38 матчах за тольяттинский клуб и набрал 12 (8+4) очков.