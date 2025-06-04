«Автомобилист» подписал контракт с Черниковым на год
«Автомобилист» заключил контракт с 22-летним нападающим Егором Черниковым.
Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на один сезон.
Егор Черников дебютировал в Фонбет Чемпионате КХЛ в сезоне-2024/25 в составе «Лады».
Он сыграл в 38 матчах за тольяттинский клуб и набрал 12 (8+4) очков.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Автомобилиста»
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