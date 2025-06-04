«Динамо» Минск подписало контракт с Дитцем на год. «Автомобилист» не продлил соглашение с защитником

Даррен Дитц подписал контракт с минским «Динамо» на один сезон.

В сезоне-2024/25 Фонбет Чемпионата КХЛ Дитц набрал 4 (1+3) очка в 18 играх за «Авангард» и 8 (0+8) баллов в 31 матче в составе «Автомобилиста ». Кроме того, на его счету 2 голевых паса в 7 встречах Кубка Гагарина.

Напомним, Дитц выступал за «Барыс» с 2017 по 2021 год, после чего перешел в ЦСКА. В мае 2024 года он был обменян в «Авангард », который в ноябре расторг с игроком контракт. После этого защитник перешел в «Автомобилист».