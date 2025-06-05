«Автомобилист» подписал контракт с Горбуновым на 3 года. Экс-форвардом «Динамо» Минск интересовался «Ак Барс»
«Автомобилист» подписал контракт с Романом Горбуновым.
Соглашение между 28-летним форвардом и клубом из Екатеринбурга рассчитано на три года.
Ранее сообщалось, что бывшим хоккеистом минского «Динамо» интересуется «Ак Барс».
В минувшем сезоне Горбунов провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 32 (14+18) очка при полезности «плюс 5». В Кубке Гагарина на его счету 4+5 за 11 игр.
Российский нападающий играл в КХЛ только за «Динамо». Он провел за клуб из Беларуси пять сезонов и 293 матча с учетом плей-офф.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
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