«Автомобилист» подписал контракт с Горбуновым на 3 года. Экс-форвардом «Динамо» Минск интересовался «Ак Барс»

«Автомобилист» подписал контракт с Романом Горбуновым.

Соглашение между 28-летним форвардом и клубом из Екатеринбурга рассчитано на три года.

Ранее сообщалось , что бывшим хоккеистом минского «Динамо» интересуется «Ак Барс ».

В минувшем сезоне Горбунов провел 58 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ и набрал 32 (14+18) очка при полезности «плюс 5». В Кубке Гагарина на его счету 4+5 за 11 игр.

Российский нападающий играл в КХЛ только за «Динамо ». Он провел за клуб из Беларуси пять сезонов и 293 матча с учетом плей-офф.

Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел три прошлых сезона в «Авангарде»