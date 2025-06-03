Ткачев попрощался с Буше, перешедшим в «Автомобилист»: «Удачи, друг. До скорой встречи»
Владимир Ткачев попрощался с Ридом Буше.
Сегодня Буше подписал контракт с «Автомобилистом». До этого он три сезона выступал за «Авангард».
«Три года мы играли вместе. Было весело!
Удачи, друг. До скорой встречи», – написал в соцсетях форвард омского клуба Владимир Ткачев.
Ранее сообщалось, что «Автомобилист» может выменять 29-летнего хоккеиста у «Авангарда».
Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел три прошлых сезона в «Авангарде»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: соцсеть Владимира Ткачева
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