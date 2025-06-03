Ткачев попрощался с Буше, перешедшим в «Автомобилист»: «Удачи, друг. До скорой встречи»

Владимир Ткачев попрощался с Ридом Буше.

Сегодня Буше подписал контракт с «Автомобилистом ». До этого он три сезона выступал за «Авангард».

«Три года мы играли вместе. Было весело!

Удачи, друг. До скорой встречи», – написал в соцсетях форвард омского клуба Владимир Ткачев .

Ранее сообщалось , что «Автомобилист» может выменять 29-летнего хоккеиста у «Авангарда ».

Рид Буше получит 90 млн рублей плюс бонусы по однолетнему контракту с «Автомобилистом». Форвард провел три прошлых сезона в «Авангарде»