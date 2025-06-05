Нарделла получит 35 млн рублей от «Торпедо» за следующий сезон (Артур Хайруллин)

Бобби Нарделла заработает 35 млн рублей в «Торпедо» за следующий сезон.

Ранее 29-летний защитник подписал контракт с нижегородским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Нарделла получит около 35 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне он играл за «Рапперсвиль» в чемпионате Швейцарии. На его счету 34 матча с учетом плей-офф и 19 (6+13) очков при полезности «плюс 2».

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