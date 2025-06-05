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Сергей Костицын завершил карьеру в 38 лет. У форварда из Беларуси 393 матча в НХЛ и 361 – в КХЛ

Сергей Костицын завершил профессиональную карьеру в 38 лет.

По ходу карьеры форвард выступал в НХЛ за «Монреаль» и «Нэшвилл». В его активе 393 матча и 191 (71+120) очко в лиге с учетом плей-офф.

В КХЛ Костицын играл за «Авангард», «Ак Барс», «Торпедо» и минское «Динамо». Он набрал 177 очков за 361 игру, включая плей-офф.

Нападающий семь раз участвовал в чемпионате мира, а также играл за Беларусь на Олимпиаде-2010.

Последние три сезона Костицын провел в составе «Металлурга» из Жлобина, с которым дважды становился чемпионом Беларуси.

В минувшем регулярном чемпионате он набрал 43 (6+37) очка за 49 игр, а также 2 (1+1) очка за 5 матчей в плей-офф.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Федерации хоккея Беларуси
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