«Торпедо» подписало контракт с Нарделлой на год. Экс-защитник фарм-клуба «Вашингтона» провел сезон в Швейцарии
29-летний американский защитник два последних сезона провел в Европе. Он выступал за шведский «ХВ-71», а в этом году играл за «Рапперсвиль» в чемпионате Швейцарии.
На его счету 34 матча с учетом плей-офф и 19 (6+13) очков при полезности «плюс 2».
Нарделла не играл на уровне НХЛ, проведя 152 матча за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ. В составе «Херши» он стал чемпионом лиги в сезоне-2022/23.
«Эксперты отмечают такие важные характеристики в его игре, как качественное движение шайбы и богатый атакующий арсенал. Из сезона в сезон Бобби демонстрирует высокую результативность в различных лигах.
В год завоевания Кубка Колдера (главный трофей АХЛ) именно он стал лучшим бомбардиром своей команды среди защитников.
Приветствуем новобранца в городе и команде и желаем продолжить демонстрировать свои лучшие игровые качества, выступая в составе «Торпедо»!» – сказано в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.
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