Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)
Антон Сизов заработает 32 млн рублей в качестве оклада за 2 года в «Торпедо».
Об этом сообщает Metaratings.
Ранее стало известно, что защитник заключил контракт с клубом из Нижнего Новгорода на 2 года.
В сезоне-2024/25 защитник провел 49 матчей за «Динамо» и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 17 игр и 3 передачи при полезности «+1». Срок его соглашения с «Динамо» истек 31 мая.
Напомним, Антон Сизов уже играл за «Торпедо» с 2022 по 2024 год.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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