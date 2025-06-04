Сизов заработает 32 млн рублей за 2 сезона в «Торпедо» (Metaratings)

Антон Сизов заработает 32 млн рублей в качестве оклада за 2 года в «Торпедо».

Об этом сообщает Metaratings.

Ранее стало известно, что защитник заключил контракт с клубом из Нижнего Новгорода на 2 года.

В сезоне-2024/25 защитник провел 49 матчей за «Динамо» и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «+5». В плей-офф в его активе 17 игр и 3 передачи при полезности «+1». Срок его соглашения с «Динамо» истек 31 мая.

Напомним, Антон Сизов уже играл за «Торпедо» с 2022 по 2024 год.