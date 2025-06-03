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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Терещенко завершил карьеру в 33 года

Сергей Терещенко объявил о завершении игровой карьеры.

«Пришло время объявить о завершении моей игровой карьеры. Мне хотелось бы поблагодарить все клубы, в которых я играл. Я очень благодарен всему персоналу, докторам и тренерам, с кем мне довелось работать, без вас не было бы этого пути и моих достижений.

В особенности магнитогорский «Металлург», мою родную команду, которая меня воспитала, и с которой я выиграл главные трофеи в своей карьере.

Также хочу поблагодарить всех партнеров по команде, годы проведенные вместе на льду и за его пределами – это был большой путь. Мне повезло делить лед с мастерами хоккейного дела.

Спасибо болельщикам за эмоции и поддержку, за атмосферу, которую вы создавали на матчах!» – написал Сергей Терещенко.

Защитник ранее играл в Фонбет Чемпионате КХЛ за магнитогорский «Металлург», «Донбасс», «Салават Юлаев», «Трактор» и «Амур». Всего он провел 566 матчей в регулярных чемпионатах и набрал 103 (36+67) очков с учетом плей-офф при показателе полезности «-5».

В составе «Металлурга» он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

В сезоне-2024/25 33-летний Сергей Терещенко играл за новокузнецкий «Металлург» в ВХЛ. Он провел 30 игр и набрал 7 (1+6) баллов при полезности «+2».

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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Сергея Терещенко
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