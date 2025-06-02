«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко

«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами.

22-летний Илья Федотов перешел в уфимский клуб. Форвард набрал 10 (4+6) очков в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.

19-летний Матвей Бабенко пополнил состав южан. Нападающий провел 8 игр в чемпионате КХЛ в прошлом сезоне и забил один гол.