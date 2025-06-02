«Сочи» обменял Илью Федотова в «Салават» на Матвея Бабенко
«Салават Юлаев» и «Сочи» произвели обмен хоккеистами.
22-летний Илья Федотов перешел в уфимский клуб. Форвард набрал 10 (4+6) очков в 28 матчах Фонбет чемпионата КХЛ в прошлом сезоне.
19-летний Матвей Бабенко пополнил состав южан. Нападающий провел 8 игр в чемпионате КХЛ в прошлом сезоне и забил один гол.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
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