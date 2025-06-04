Губерниев о Ротенберге: «Хотелось бы, чтобы он продолжал работать главным тренером, ему это интересно. Он себя еще реализует»
Дмитрий Губерниев высказался об увольнении Романа Ротенберга из СКА.
«Мне бы хотелось, чтобы Ротенберг продолжал работать главным тренером, ему это интересно.
Роман Борисович – неплохой тренер, он себя еще реализует», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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