Савельев о работе Ротенберга в СКА: «Он произвел очень большой эффект с точки зрения СМИ. Ему не хватило качественных помощников, которые могли бы противопоставить мнение»

Сергей Савельев оценил работу Романа Ротенберга в СКА.

Вчера 44-летний специалист покинул пост главного тренера петербургской команды.

«Человек провел много времени в клубе из Питера. И так или иначе произвел очень большой эффект с точки зрения СМИ. Про этого человека много говорили в российском хоккее. Не всегда положительные были отзывы, но самое главное, мы знаем, что Роман – это большой фанат хоккея.

Как говорил ранее, Ротенбергу не хватило качественных помощников, которые могли бы противопоставить мнение. Потому что тренерский путь – тернистый и очень сложный. В тренерстве всегда обучаются. Не бывает такого, что заходишь на тренерский мостик, и ты сразу же становишься классным главным тренером. Мы всегда проходим через какие-то ошибки и так далее. Главное – делать правильные выводы из этого.

И, конечно, Романа очень сильно подвела стратегия этого сезона. После чемпионата-2023/2024 он говорил про молодость состава и сказал, что в чемпионате-2024/2025 они создадут более опытный состав. Так изначально и было, но избавление от опытных вратарей и ставка на молодых, мне кажется, была немного опрометчивой. И это тоже сыграло важную роль. Я не говорю, что вратари СКА плохие, а про то, что в чемпионских командах должны играть чемпионские вратари», – сказал бывший генеральный менеджер немецкого «Крефельда» Сергей Савельев.