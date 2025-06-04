Быков о том, упадет ли интерес к хоккею после ухода Ротенберга: «Болельщикам важно видеть качественную игру. Внехоккейные передряги интересуют малое количество людей»

Вячеслав Быков высказался об увольнении Романа Ротенберга из СКА.

Команду возглавил Игорь Ларионов .

– По поводу Романа Ротенберга не могу ничего сказать, так как не знаю, будет ли он тренировать какой-то клуб или нет! Нужно ждать дополнительной информации.

– Как думаете, упадет ли интерес к хоккею после ухода Ротенберга?

– Специалистам и болельщикам важно видеть качественную и результативную игру и поддерживать своих кумиров в борьбе за Кубок Гагарина !

Все внехоккейные передряги интересуют малое количество людей, на мой взгляд! Важен конструктивный диалог между спортивными специалистами, что является обучающим и пропагандистким фактором для настоящих хоккейных болельщиков.

– Что скажете о новом главном тренере СКА Игоре Ларионове?

– Ларионов имеет очень большой опыт, и это пойдет на пользу молодой команде СКА, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Ларионов уже работал в СКА. Как это было

Ротенберг 57 раз благодарил Алексея Миллера в телеграме, пока работал в СКА. Цифра дня