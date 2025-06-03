Владимир Плющев: «Ротенберг – харизматичная фигура, многое сделал для сборных. С его появлением вопросы по экипировке и условиям были закрыты»

Владимир Плющев назвал Романа Ротенберга харизматичной фигурой.

Ранее СКА расторг соглашение с главным тренером и назначил на пост Игоря Ларионова.

«Неожиданной стала, скорее, отставка всего совета директоров. Из-за этого и пошли разговоры об уходе Ротенберга, что и произошло. Видимо, пришли новые руководители, которые поставят новые задачи перед командой.

Сложно сказать, хорошо это или плохо. Ротенберг – фигура, которая на виду, харизматичная. Для сборных команд он сделал очень многое.

В мою бытность мы во многом нуждались, никто эти вопросы не решал. С появлением Ротенберга они были закрыты – экипировка, условия и тогда. Поэтому не могу сказать, что по всем позициям Ротенберг был не на высоте.

Что касается его дальнейшей карьеры, то почему бы и нет – если какой-то клуб будет заинтересован в сотрудничестве, его могут позвать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Ротенберг не возглавит «Витязь». Сейчас такой вариант невозможен («ВсеПроСпорт»)