Владимир Плющев: «Ротенберг – харизматичная фигура, многое сделал для сборных. С его появлением вопросы по экипировке и условиям были закрыты»
Ранее СКА расторг соглашение с главным тренером и назначил на пост Игоря Ларионова.
«Неожиданной стала, скорее, отставка всего совета директоров. Из-за этого и пошли разговоры об уходе Ротенберга, что и произошло. Видимо, пришли новые руководители, которые поставят новые задачи перед командой.
Сложно сказать, хорошо это или плохо. Ротенберг – фигура, которая на виду, харизматичная. Для сборных команд он сделал очень многое.
В мою бытность мы во многом нуждались, никто эти вопросы не решал. С появлением Ротенберга они были закрыты – экипировка, условия и тогда. Поэтому не могу сказать, что по всем позициям Ротенберг был не на высоте.
Что касается его дальнейшей карьеры, то почему бы и нет – если какой-то клуб будет заинтересован в сотрудничестве, его могут позвать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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