Ротенберг не возглавит «Витязь». Сейчас такой вариант невозможен («ВсеПроСпорт»)
Роман Ротенберг не возглавит «Витязь».
По информации «ВсеПроСпорт», на данный момент такой вариант развития событий является невозможным.
Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер СКА может занять одну или несколько должностей в подмосковном клубе.
Стало известно, что «Витязь» может прекратить существование из-за проблем с финансированием.
Артюхин про Ротенберга в «Сочи» или «Витязе»: «Рейтинги этих команд повысятся. Там другой бюджет и другой состав. Вопрос, захочет ли он сам»
Что теперь будет с Ротенбергом?35332 голоса
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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