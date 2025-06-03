Ротенберг не возглавит «Витязь». Сейчас такой вариант невозможен («ВсеПроСпорт»)

Роман Ротенберг не возглавит «Витязь».

По информации «ВсеПроСпорт», на данный момент такой вариант развития событий является невозможным.

Ранее сообщалось о том, что бывший главный тренер СКА может занять одну или несколько должностей в подмосковном клубе.

Стало известно , что «Витязь » может прекратить существование из-за проблем с финансированием.

Артюхин про Ротенберга в «Сочи» или «Витязе»: «Рейтинги этих команд повысятся. Там другой бюджет и другой состав. Вопрос, захочет ли он сам»