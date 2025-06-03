Василий Каменев об отставке Ротенберга: «Интересно посмотреть на него в небогатой команде, как он наладит атмосферу праздника в городе. «Лада» и «Сочи» тренера уже назначили»

Василий Каменев хочет увидеть Романа Ротенберга в небогатой команде.

Ранее сообщалось , что бывший главный тренер СКА может возглавить «Витязь».

«Было бы интересно посмотреть на него в не самой богатой команде, не такой как СКА. Как он может там наладить атмосферу праздника в городе.

Помню, в том году команда даже неудачно играла, но трибуны всегда у нас были битком. Народ ходил, интересно было, зрелищно было, хорошая игра. Даже когда проигрывали, город поддерживал команду.

Если ему удастся создать в другой команде такой же климат в городе, чтобы зрители ходили на трибуны, то это будет очень здорово.

Тяжело сейчас сказать, где бы его хотелось дальше увидеть. Уже и в «Ладу » тренера назначили, и «Сочи », – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.

Артюхин про Ротенберга в «Сочи» или «Витязе»: «Рейтинги этих команд повысятся. Там другой бюджет и другой состав. Вопрос, захочет ли он сам»

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