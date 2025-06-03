Василий Каменев об отставке Ротенберга: «Интересно посмотреть на него в небогатой команде, как он наладит атмосферу праздника в городе. «Лада» и «Сочи» тренера уже назначили»
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер СКА может возглавить «Витязь».
«Было бы интересно посмотреть на него в не самой богатой команде, не такой как СКА. Как он может там наладить атмосферу праздника в городе.
Помню, в том году команда даже неудачно играла, но трибуны всегда у нас были битком. Народ ходил, интересно было, зрелищно было, хорошая игра. Даже когда проигрывали, город поддерживал команду.
Если ему удастся создать в другой команде такой же климат в городе, чтобы зрители ходили на трибуны, то это будет очень здорово.
Тяжело сейчас сказать, где бы его хотелось дальше увидеть. Уже и в «Ладу» тренера назначили, и «Сочи», – сказал бывший форвард СКА Василий Каменев.
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