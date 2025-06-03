Экс-форвард «Оттавы» Боден подписал контракт с «Сочи» на год. У него 44 очка в 62 матчах финской лиги в прошлом сезоне

Экс-форвард «Оттавы» Жан-Кристоф Боден подписал контракт с «Сочи».

Соглашение 28-летнего центрфорварда с клубом рассчитано на год.

В сезоне-2019/20 он провел 22 игры в НХЛ за «Оттаву », в которых отметился одной результативной передачей. В АХЛ у Бодена 184 матча и 62 (23+39) очка.

В минувшем сезоне нападающий выступал за ТПС в чемпионате Финляндии. На его счету 44 (15+29) очка в 62 матчах с учетом плей-офф при полезности «минус 15».

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