Хомченко перешел в «Сочи», зарплата по однолетнему контракту – около 20 млн рублей. Голкипер играл за «Авангард» и ЦСКА в прошлом сезоне

Павел Хомченко перешел в «Сочи».

Южане подписали соглашение на один сезон с 30-летним голкипером.

Зарплата вратаря составит около 20 миллионов рублей, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошедшем сезоне Павел Хомченко сначала выступал за «Авангард », затем перешел в ЦСКА.

За «Авангард» он провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,4% бросков.

В составе ЦСКА голкипер сыграл 16 игр в чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,1% бросков.