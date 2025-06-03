Хомченко перешел в «Сочи», зарплата по однолетнему контракту – около 20 млн рублей. Голкипер играл за «Авангард» и ЦСКА в прошлом сезоне
Павел Хомченко перешел в «Сочи».
Южане подписали соглашение на один сезон с 30-летним голкипером.
Зарплата вратаря составит около 20 миллионов рублей, об этом сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошедшем сезоне Павел Хомченко сначала выступал за «Авангард», затем перешел в ЦСКА.
За «Авангард» он провел 28 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,37 шайбы и отражая 91,4% бросков.
В составе ЦСКА голкипер сыграл 16 игр в чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,35 шайбы и отражая 91,1% бросков.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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