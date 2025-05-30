Боден подпишет контракт с «Сочи». У форварда 44 очка в 62 играх финской лиги в этом сезоне («СЭ»)
Нападающий Жан-Кристоф Боден подпишет контракт с «Сочи».
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
В сезоне-2024/25 Жан-Кристоф Боден выступал за ТПС в чемпионате Финляндии. На его счету 44 (15+29) очка в 62 матчах с учетом плей-офф при полезности «минус 15».
В сезоне-2019/20 нападающий провел 22 игры в НХЛ за «Оттаву», в которых отметился одной результативной передачей.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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