Форвард «Динамо» Кудрявцев перешел в «Сочи», подписав 2-летний контракт с зарплатой 50 млн рублей в год
Павел Кудрявцев перешел в «Сочи».
27-летний нападающий подписал соглашение на два сезона с южанами.
Зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин.
Павел Кудрявцев выступал за «Динамо» с сезона-2022/23.
В прошлом сезоне форвард набрал 24 (11+13) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф Кубка Гагарина он отметился 5 (3+2) баллами в 17 играх.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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