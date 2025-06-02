Форвард «Динамо» Кудрявцев перешел в «Сочи», подписав 2-летний контракт с зарплатой 50 млн рублей в год

Павел Кудрявцев перешел в «Сочи».

27-летний нападающий подписал соглашение на два сезона с южанами.

Зарплата хоккеиста составит 50 миллионов рублей в год, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресс» Артур Хайруллин.

Павел Кудрявцев выступал за «Динамо » с сезона-2022/23.

В прошлом сезоне форвард набрал 24 (11+13) очка в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф Кубка Гагарина он отметился 5 (3+2) баллами в 17 играх.