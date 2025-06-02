Глава совета директоров СКА Маркелов о Ларионове: «Его уникальный и богатый опыт поможет нам добиться максимальных результатов. Он умеет развивать молодежь, это важный фактор»

Виталий Маркелов высказался о будущем СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

– Новый совет директоров уже наметил первоочередные шаги?

– Сейчас главное – правильно воспользоваться возможностями, которые дает межсезонье. В первую очередь наше внимание будет сконцентрировано на спортивной составляющей. В том числе, на усилении команды.

На ближайших заседаниях совета директоров будет утвержден бюджет СКА и приняты другие значимые для клуба решения. Рассчитываем, что они помогут обеспечить положительный результат в будущем сезоне. Нам предстоит большая работа.

Отмечу также, что клуб будет по-прежнему большое внимание уделять не только главной команде, но и подготовке молодых игроков и развитию детского и юношеского хоккея. В рамках этой стартегии, было принято решение возродить детский турнир по хоккею «Хоккейный Кубок Газпрома». Это поможет сохранить ту преемственность поколений, которая сформировалась в вертикали системы СКА в последнее время.

Что касается фигуры нового главного тренера команды, то совет принял решение назначить на эту должность Игоря Николаевича Ларионова. Уверен, его уникальный и богатый опыт – как хоккеиста и как тренера – поможет СКА добиться максимальных результатов. Кроме того, Игорь Николаевич умеет развивать молодых игроков, что тоже является важным для нас фактором.

– Что вы могли бы сказать болельщикам СКА?

– В первую очередь, конечно, слова благодарности за постоянную поддержку клуба: и во время побед, и в трудные моменты. Верность болельщиков клубу – очень ценный актив СКА.

У клуба есть большой потенциал для развития и мы, совет директоров, будем стремиться реализовать его максимально эффективно. Все происходящие и намеченные изменения направлены на то, чтобы улучшить результаты команд и радовать болельщиков СКА, – сказал председатель совета директоров СКА Виталий Маркелов.

Они посмели убрать Ротенберга из СКА. Кто эти люди?