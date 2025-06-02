Пресс-служба «Сибири» названа лучшей в КХЛ, у СКА лучшее мобильное приложение, у «Динамо» Москва – сайт
Пресс-служба «Сибири» названа лучшей в Фонбет Чемпионате КХЛ. Клуб также отмечен в номинации «Лучший проект по работе с аудиторией от 1 до 17 лет».
СКА победил в номинации «Лучшее мобильное приложение», «Металлург» – «Лучшая реализация проекта «Урок хоккея с КХЛ».
Минское «Динамо» выиграло в трех номинациях: «Лучшая спонсорская активация» (бюджет от 3 млн), «Лучший кейс по работе со зрителями в игровой день» и «Лучшая лицензионная программа».
В номинации «Лучшая спонсорская активация» (бюджет до 3 млн) победил «Нефтехимик».
«Трактор» был отмечен в номинациях «Лучший кейс по работе со зрителями в неигровой день», «Лучший видеопроект» и «Most Valuable Club».
«Динамо» Москва выиграло в номинации «Лучшим интернет-сайт», «Ак Барс» – «Лучший цикл короткого контента».
Специальную награду также получил «Авангард» за лучшее клубное ТВ.
В Olimpbet МХЛ «Омские Ястребы» победили в номинации «Лучший маркетинговый проект», МХК «Спартак» – «Лучший интернет-сайт», «СКА-1946» – «Лучшая пресс-служба».