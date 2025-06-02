Губерниев об отставке Ротенберга из СКА: «Считаю его неплохим тренером. Он внес огромный вклад в становление системы. Человек влюблен в хоккей, живет и горит им, надо сказать ему спасибо»

Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Романа Ротенберга из СКА.

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

«В спорте все определяет результат, а СКА играет неудачно. Приход Ларионова – сильный ход. Будет интересно посмотреть на новый СКА вместе с ним.

Ротенберг внес огромный вклад в становление взрослой команды и всей системы в целом, от молодежи до взрослого хоккея. Считаю его неплохим тренером, и он себя, безусловно, еще реализует.

Человек влюблен в хоккей, живет и горит им. Поэтому надо сказать ему спасибо, он не пропадет, пожелаем ему всяческих удач. То что люди ходят на хоккей – это его огромная заслуга. Он медийная персона, приковывающая внимание», – заявил комментатор Дмитрий Губерниев .

Ротенберга уволили из СКА, Ларионов – новый тренер! Онлайн