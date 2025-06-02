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Пост про увольнение Ротенберга в телеграм-канале СКА собрал тысячу лайков за 20 минут

Пост про увольнение Романа Ротенберга собрал тысячу лайков за 20 минут .

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.

Публикация об изменениях в тренерском штабе в телеграм-канале СКА собрала тысячу лайков за первые 20 минут.

На данный момент пост лайкнули уже 1677 раз.

Изображение: скриншот t.me/hcska

Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛКХЛ
уйдет из хоккеяРоман Ротенберг
уедет в НХЛНХЛ
позовут в «Зенит»Зенит
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
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