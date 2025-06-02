Пост про увольнение Ротенберга в телеграм-канале СКА собрал тысячу лайков за 20 минут
Пост про увольнение Романа Ротенберга собрал тысячу лайков за 20 минут .
Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов. Такое решение принял новый совет директоров клуба.
Публикация об изменениях в тренерском штабе в телеграм-канале СКА собрала тысячу лайков за первые 20 минут.
На данный момент пост лайкнули уже 1677 раз.
Изображение: скриншот t.me/hcska
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?29829 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал СКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости