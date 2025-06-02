Пост про увольнение Ротенберга в телеграм-канале СКА собрал тысячу лайков за 20 минут

Пост про увольнение Романа Ротенберга собрал тысячу лайков за 20 минут .

Сегодня Роман Ротенберг покинул пост главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. Команду возглавил Игорь Ларионов . Такое решение принял новый совет директоров клуба.

Публикация об изменениях в тренерском штабе в телеграм-канале СКА собрала тысячу лайков за первые 20 минут.

На данный момент пост лайкнули уже 1677 раз.

Изображение: скриншот t.me/hcska